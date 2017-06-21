СК проверяет данные об избиении журналиста на месте ЧП с лодкой на Ладоге

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (24)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку размещенной в СМИ информации об избиении журналиста в Карелии, где ведутся поиски подростков с перевернувшейся на Ладожском озере лодки, сообщает СУСК РФ по республике.

Как отмечает ведомство, СМИ сообщили, что журналист был избит руководителем форелеводческого хозяйства, на территории которого находился лагерь спасательной операции по поиску подростков.

"Конфликт якобы произошел из-за требования мужчины к спасателям, волонтерам и журналистам покинуть территорию его хозяйства, и когда журналист попытался выяснить причины данных требований, руководитель хозяйства ударил его кулаком в лицо и повредил мобильный телефон", — говорится в сообщении СУСК.

Следователи проводят доследственную проверку по этому факту, выясняют все обстоятельства произошедшего.

В корпункте Life в Петербурге подтвердили факт нападения на журналиста. "Наш сотрудник незначительно пострадал в этом конфликте, нападавший также отнял у него и разбил iPhone", — рассказала собеседница агентства, отметив, что заявление в правоохранительные органы было подано на месте.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время на Ладожском озере продолжаются поисково-спасательные работы.