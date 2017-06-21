Суд отклонил жалобу на отказ ФСИН разрешить интервью с Сенцовым

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду отклонил жалобу журналистки Зои Световой на отказ ФСИН разрешить ей свидание с осужденным гражданином Украины Олегом Сенцовым для проведения интервью, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Суд не увидел нарушений в действиях должностных лиц ФСИН России, которые отказали истице Световой Зое в посещении Сенцова Олега в исправительной колонии номер 1 в республике Саха для его интервьюирования", — сказала пресс-секретарь.

Представители ФСИН в суде пояснили, что действовали в соответствии с нормами Уголовно-исполнительного кодекса РФ, который, в том числе, регламентируют посещение осуждённых в колонии. Ответчики считают, что если журналистку не устраивают эти положения закона, то ей следует обратиться с жалобой в Конституционный суд РФ.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.