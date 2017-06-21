Суд продлил срок ареста обвиняемым в убийстве Немцова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Московский окружной военный суд продлил до 30 сентября срок ареста обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, он удовлетворил ходатайство прокурора, который опасался, что в случае освобождения они смогут скрыться.

В среду подсудимые выступили в суде в последним словом. Теперь участникам процесса предстоит согласовать вопросы, на которые ответят присяжные. После этого судья обратится к ним с напутственной речью, в которой напомнит позиции обвинения и защиты, исследованные доказательства, разъяснит принцип их оценки, расскажет о презумпции невиновности.

Как ожидается, вердикт будет вынесен уже 22 июня.