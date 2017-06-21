На Ставрополье при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.

"Днем водитель автомашины Ford, двигаясь по автодороге "Александровское-Минеральные Воды", по неустановленным пока причинам, на пустой дороге выехал на полосу встречного движения. Движущийся во встречном направлении водитель "ВАЗ-2110" успел среагировать, вырулив вправо. Движущийся за ним автомобиль "ВАЗ-2109" столкнулся с автомобилем Ford", — говорится в сообщении.

Как отмечается, от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажир-женщина автомашины Ford, еще одна пассажирка этого автомобиля доставлена в больницу.

"Также смертельные травмы получил водитель и пассажирка автомашины "ВАЗ", в больницу доставлен мальчик, на вид 8-9 лет, который находился на заднем пассажирском сидении автомашины "ВАЗ", — добавили в ведомстве.

В настоящее время причины происшествия уточняются, на месте работают экипажи ДПС, отмечается в сообщении.