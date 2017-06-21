На Ставрополье при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.
Как отмечается, от полученных травм на месте происшествия погибли водитель и пассажир-женщина автомашины Ford, еще одна пассажирка этого автомобиля доставлена в больницу.
"Также смертельные травмы получил водитель и пассажирка автомашины "ВАЗ", в больницу доставлен мальчик, на вид 8-9 лет, который находился на заднем пассажирском сидении автомашины "ВАЗ", — добавили в ведомстве.
В настоящее время причины происшествия уточняются, на месте работают экипажи ДПС, отмечается в сообщении.