В Кабардино-Балкарии инструктора по плаванию заподозрили в педофилии

НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении инструктора по плаванию, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней воспитанницей, сообщает региональное управление СК России.
В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — отмечает ведомство.