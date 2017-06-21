В Кабардино-Балкарии инструктора по плаванию заподозрили в педофилии

НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении инструктора по плаванию, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней воспитанницей, сообщает региональное управление СК России.

По данным следствия, в апреле 2017 года инструктор по плаванию в спортивном комплексе в Нальчике совершил в отношении девочки 2005 года рождения действия сексуального характера. Как считают следователи, в дальнейшем мужчина пытался продолжить общение с ребенком, переписываясь с ней в мессенджере и склоняя к разговорам на интимные темы.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", — отмечает ведомство.