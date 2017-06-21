На Ямале сотрудник "Почты России" обокрал отделение, чтобы купить машину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн — РИА Новости. В городе Новый Уренгой (ЯНАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в хищении примерно 1 миллиона рублей из почтового отделения, сообщает пресс-служба окружного управления МВД.

Инцидент, по информации ведомства, произошел в начале июня. Мужчина, задержанный по подозрению в краже, оказался работником "Почты России". Он узнал о поступлении крупной денежной суммы в почтовое отделение и спланировал совершение кражи. Ночью, воспользовавшись заранее оставленным ключом в замке на оконной решетке, мужчина проник в помещение почты и похитил 970 тысяч рублей.

"В ходе проведения мероприятий сотрудниками полиции установлена квартира, в которой подозреваемый арендовал комнату. По данному адресу полицейскими была изъята одежда, в которой он совершил кражу, часть похищенных денежных средств, которая хранилась в оборудованном тайнике. Оставшуюся часть денежных средств подозреваемый успел потратить на приобретение автомобиля", — отмечается в сообщении управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "кража, совершенная в крупном размере". Мужчина в настоящее время находится под стражей.