В Тюмени проверят информацию об утечке в сеть личных данных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. В прокуратуру Тюменской области поступило обращение с просьбой изучить ситуацию, связанную с утечкой в интернет персональных данных воспитанников одного из городских детско-юношеских центров, сообщила в среду РИА Новости представитель ведомства.
"Обращение поступило. Будет рассмотрено", — сказала представитель областной прокуратуры.
В тюменском ОНФ подтвердили информацию об отправке обращения, уточнив, что обнаружили личные данные детей в документах, касающихся двух соглашений, во время мониторинга сайта госзакупок.
"Сегодня удаляем договор. Это случайно получилось", — прокомментировала ситуацию РИА Новости сотрудница центра "Старт".