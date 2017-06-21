В Тюмени проверят информацию об утечке в сеть личных данных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. В прокуратуру Тюменской области поступило обращение с просьбой изучить ситуацию, связанную с утечкой в интернет персональных данных воспитанников одного из городских детско-юношеских центров, сообщила в среду РИА Новости представитель ведомства.

По данным местных СМИ, на сайте госзакупок были выложены договоры детско-юношеского центра "Старт" с персональной информацией воспитанников учреждения, а заметили это и решили привлечь внимание прокурорских работников активисты тюменского филиала ОНФ.

"Обращение поступило. Будет рассмотрено", — сказала представитель областной прокуратуры.

В тюменском ОНФ подтвердили информацию об отправке обращения, уточнив, что обнаружили личные данные детей в документах, касающихся двух соглашений, во время мониторинга сайта госзакупок.

"Сегодня удаляем договор. Это случайно получилось", — прокомментировала ситуацию РИА Новости сотрудница центра "Старт".