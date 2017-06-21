КЕМЕРОВО, 21 июн — РИА Новости. Служебно-розыскная собака кузбасских полицейских помогла вернуть домой пропавшего в Ленинск-Кузнецком районе подростка-инвалида, сообщает в среду региональный главк МВД.

Во вторник жительница села Красное сообщила в полицию, что ее 17-летний сын, который является инвалидом и плохо ориентируется в пространстве, ушел из дома и не вернулся несколько часов спустя. Полицейские организовали розыскные мероприятия.

"Для поисков мальчика было принято решение привлечь кинолога из межмуниципального отдела МВД "Ленинск-Кузнецкий" со служебно-розыскной собакой. Овчарка Моника сразу взяла след в доме заявительницы и вскоре привела сотрудников полиции к одной из улиц села, где полицейские и обнаружили подростка", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции передали подростка матери.