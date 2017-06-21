В Дербенте нашли тело еще одного подростка, утонувшего в море

МАХАЧКАЛА, 21 июн – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело еще одного подростка, утонувшего в море в дагестанском Дербенте, сообщил РИА Новости представитель регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что в Дербенте троих несовершеннолетних во время купания унесло в море. Позже тело одного из них, 17-летнего юноши, выбросило на берег. Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что несовершеннолетние уплыли в море, предположительно, на лодке, но она перевернулась.

"В 13.50 мск найдено еще одно тело подростка. Поисковые работы продолжаются", — рассказал собеседник агентства.