В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику, обвинявшемуся в убийстве матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. К 15-летнему свердловскому школьнику, который обвинялся в убийстве собственной матери, решено принять меры воспитательного характера, сообщила в среду РИА Новости представитель Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

Убийство произошло в конце ноября 2016 года. По данным полиции, между 46-летней женщиной и ее 15-летним сыном возникла ссора, гражданка ранила подростка ножом, а тот убил ее. Через некоторое время юношу задержали и отправили под домашний арест. Он сбежал, но вновь был задержан.

"Решение было принято 30 мая. Вступило в силу 10 июня. Следователь прекратил уголовное преследование на основе статьи 427 УПК РФ и ходатайствовал о применении принудительных мер воспитательного действия. Суд удовлетворил ходатайство и применил следующие меры – предупреждение, передача под надзор комиссии по делам несовершеннолетних, обязательство не выходить из дома с 21.00 до 07.00", — сказала представитель районного суда.

Она отметила, что по решению инстанции, эти меры будут действовать в течение 2,5 лет.