В Чебоксарах задержали подозреваемого в убийстве врача-травматолога

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Следователи в Чебоксарах совместно с полицейскими задержали по подозрению в убийстве 80-летнего врача-травматолога его знакомого, который несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хищения, сообщает СУСК по Чувашии.

Ранее сообщалось, что 14 июня в своем служебном кабинете больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах было найдено тело 80-летнего врача-травматолога. По результатам судебно-медицинского исследования установлено, что его смерть носит криминальный характер. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

По информации следственного управления, потерпевший являлся доктором медицинских наук, профессором Чувашского государственного университета, заслуженным деятелем науки Чувашской республики, совмещал преподавательскую и лечебную деятельность.

"В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СК России совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлена причастность к убийству 48-летнего знакомого убитого. Это подтверждается показаниями ряда свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Он задержан", — говорится в сообщении.

СУ СК отмечает, что по ходатайству следователя суд в среду избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ведомства, подозреваемый работает юрисконсультом в одной из общественных организаций по защите прав потребителей. Ранее он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.