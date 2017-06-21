Источник рассказал детали пропажи 25 миллионов рублей из офиса МОМ в Москве

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Видеозапись из офиса московского бюро Международной организации по миграции (МОМ) показала, что незадолго до пропажи 25 миллионов рублей кто-то сломал камеру наблюдения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, о пропаже крупной суммы в полицию заявила бухгалтер организации.

"Как следует из видео, некто брызнул баллончиком в объектив камеры, а потом смахнул ее рукой, после чего примерно через 15 минут в кабинете начался пожар", — сказал собеседник агентства.

По его словам, бюро МОМ пока не предоставили письменное объяснение, сославшись на дипломатический статус и необходимость согласовать позицию с главным офисом в Женеве.

"Факт пропажи денег, как и факт возгорания в кабинете, опровергнуты не были", — заявил собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

МОМ является одним из учреждений Организации объединенных наций и объединяет 146 государств-членов и 13 стран-наблюдателей. МОМ, судя по сайту организации, призвана содействовать гуманизации и упорядочению процессов миграции через консультации правительствам и мигрантам.