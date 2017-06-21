Суд подготовил для присяжных 26 вопросов по делу об убийстве Немцова

Шадид Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Шадид Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Судья Московского окружного военного суда подготовил для присяжных 26 вопросов по делу об убийстве политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Вопросы касаются роли каждого из пятерых подсудимых в убийстве Немцова и приобретении оружия. Также перед присяжными поставлены вопросы о виновности и возможном снисхождении в случае обвинительного вердикта.

Пока это только проект вопросного листа, его раздали сторонам по делу, чтобы они могли подготовить свои правки и предложения. Судья отметил, что они могут также предложить новые вопросы. Обсуждать новые предложения с участниками процесса судья намерен утром 22 июня.

В среду подсудимые выступили в суде с последним словом. Теперь участникам процесса предстоит согласовать вопросы, на которые предстоит ответить присяжным. После этого судья обратится к ним с напутственной речью, в которой напомнит позиции обвинения и защиты, исследованные доказательства, разъяснит принцип их оценки, расскажет о презумпции невиновности.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-е годы ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.