Обвиняемый в убийстве Немцова прочитал его книгу в СИЗО

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве политика Бориса Немцова в суде извинились перед его матерью и детьми, но продолжают заявлять о невиновности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Губашев извинился и за оскорбления, которые позволил себе в адрес Немцова на видеозаписи своих признательных показаний, данных на стадии следствия. "Прошу передать дочери и матери извинения за свои слова и слова своего брата, потому что это не является значимыми словами, это слова ФСБ", — поддержал его брат Шадид Губашев.
Третий подсудимый Замзат Бахаев в последнем слове заявил о невиновности. "Это ужасное убийство, этому нет оправдания, но не менее ужасно, что с такой легкостью могут обвинить невиновного человека в убийстве", — сказал он.
Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.
На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.
Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.