Обвиняемый в убийстве Немцова прочитал его книгу в СИЗО

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве политика Бориса Немцова в суде извинились перед его матерью и детьми, но продолжают заявлять о невиновности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я обращаюсь к стороне потерпевших, я хочу, чтобы вы передали матери убитого человека соболезнования от нашего имени и сказали ей огромное спасибо за то, что она вырастила такого мужественного сына", — сказал Анзор Губашев. По его словам, раньше он ничего не знал про этого политика, но в СИЗО прочитал его книгу "Исповедь бунтаря" и теперь восхищается его мужеством.

Губашев извинился и за оскорбления, которые позволил себе в адрес Немцова на видеозаписи своих признательных показаний, данных на стадии следствия. "Прошу передать дочери и матери извинения за свои слова и слова своего брата, потому что это не является значимыми словами, это слова ФСБ", — поддержал его брат Шадид Губашев.

Третий подсудимый Замзат Бахаев в последнем слове заявил о невиновности. "Это ужасное убийство, этому нет оправдания, но не менее ужасно, что с такой легкостью могут обвинить невиновного человека в убийстве", — сказал он.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.