Обвиняемый в убийстве Немцова пожаловался на ночные кошмары

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов после ареста видит во сне только решетки, пожаловался он присяжным в Московском окружном военном суде.

"За два с половиной года я только два-три раза нормальный сон видел, во всех остальных — решетки. Снится, что я прихожу домой к матери, открываю дверь, а там решетка и я просыпаюсь", — заявил подсудимый.

Он уверял присяжных в своей невиновности. "Я чист, как слеза ангела, клянусь", — сказал Эскерханов.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.