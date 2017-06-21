Обвиняемый в убийстве Немцова пожаловался на ночные кошмары

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве политика Бориса Немцова Темирлан Эскерханов после ареста видит во сне только решетки, пожаловался он присяжным в Московском окружном военном суде.
Он уверял присяжных в своей невиновности. "Я чист, как слеза ангела, клянусь", — сказал Эскерханов.
Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.
Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.