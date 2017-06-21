Костромской врач пойдет под суд по делу о смерти пациентки

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дело врача, чья пациентка умерла вследствие вовремя не выявленной тромбоэмболии ствола и правой легочной артерии, передано в суд, сообщается на официальном сайте СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении врача-хирурга частного медицинского центра в городе Костроме. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 февраля 2016 года в медцентр поступила пациентка для лечения варикоза. Ее обследовал сосудистый хирург, после чего женщине провели операцию. На следующий день пациентку выписали из медучреждения в удовлетворительном состоянии. В марте 2016 года женщина повторно обратилась к врачу с жалобами на здоровье. Пациентку госпитализировали в стационар медцентра, где она проходила лечение в течение девяти суток. На следующий день после выписки из стационара пациентка вновь обратилась к врачу. Состояние женщины резко ухудшилось, и она скончалась.

Сообщается, что смерть потерпевшей наступила от тромбоэмболии ствола и правой легочной артерии, которая не была своевременно выявлена и диагностирована ее лечащим врачом при повторном стационарном лечении, что, как следствие, привело к выбору неверной тактики лечения, сокращению срока госпитализации, а в итоге — к смерти.

В ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, произведены выемка и осмотр медицинской документации, ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская экспертиза, допрошены судебно-медицинские эксперты.