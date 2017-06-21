Челябинский губернатор требует выяснить, кому принадлежит обрушившийся мост

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал выяснить, кому принадлежит мост, обрушившийся во вторник в городе Катав-Ивановск, где пострадали четверо подростков, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Глава региона на совещании в среду с руководителями муниципальных образований и органов исполнительной власти области попросил главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина доложить о состоянии здоровья четверых подростков, пострадавших вчера при обрушении одного из перекрытий моста. Также губернатор потребовал выяснить, кому принадлежит дамба и какая организация отвечает за ее эксплуатацию и безопасность", — говорится в сообщении.
Как сообщал минздрав региона, после обрушения моста в больницу были доставлены двое подростков-мальчиков – у одного диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у второго – ушиб грудной клетки. Девочки лечатся амбулаторно дома.