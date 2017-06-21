В Свердловской области нашли схрон с боеприпасами времен Гражданской войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Тайник с боеприпасами времен Гражданской войны нашел у себя на участке житель Невьянского района Свердловской области, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным управления, находку сделал в селе Кунара 36-летний мужчина, разбиравший сарай на приусадебном участке. На место выезжали полицейские и бойцы Росгвардии.

"При установлении обстоятельств находки выяснилось следующее. В 2010 году житель Екатеринбурга купил дом в деревне Кунара, постепенно облагораживал и благоустраивал строение и участок. В этот день он при разборе старой деревянной постройки обнаружил, что в бревне под самой крышей сделана ниша, которая прикрыта дощечкой. Внутри лежал сверток, обернутый мешковиной. Мужчина достал его, развернул и обнаружил предмет, похожий на гранату, завернутый в газету, датированную 1878 годом, и 56 патронов", — уточняет ГУ МВД.

По информации областного полицейского главка, специалисты-взрывотехники выяснили, что найдены ржавая боевая граната Миллса английского производства, 1915 года выпуска, находившаяся на предохранителе, 49 патронов Remington калибра 7,62 мм 1906 года разработки и семь патронов того же калибра неустановленного производства.

Боеприпасы подорвали за пределами деревни.

"В настоящее время по факту обнаружения "клада" проводится проверка. Службой участковых уполномоченных будет установлено, кто владел домом в начале XX века и какую историю может таить этот схрон", — отмечает МВД, подчеркивая, что нашедшему схрон планируется выплатить вознаграждение.