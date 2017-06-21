Источник: из офиса МОМ в Москве пропали 25 миллионов рублей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Из офиса Международной организации по миграции в Москве пропали 25 миллионов рублей, полиция проводит проверку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась главный бухгалтер Международной организации по миграции и сообщила, что из офиса этой организации пропали 25 миллионов рублей. По данному факту полиция проводит проверку", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.