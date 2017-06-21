Под Калининградом поймали наркодилеров, поставлявших голландский амфетамин

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Калининградские таможенники перекрыли канал поставки в регион психотропных веществ из Голландии, задержаны наркокурьер и организатор поставок, сообщает калининградская областная таможня.
Сообщается, что на таможенном посту Мамоново польско-российской границы был задержан микроавтобус Volkswagen, предназначенный для международных перевозок, в приборной панели которого наркоторговцы оборудовали тайник.
Таможенники обнаружили полиэтиленовый сверток с пастообразным веществом белого цвета общим весом около одного килограмма. Экспертиза показала, что внутри находится психотропное средство амфетамин.
В таможне рассказали, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел на каждого участника преступной группы. Наркотик изъят.