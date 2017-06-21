Под Кемерово возбудили дело после обнаружения в колонии тел двух осужденных

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения в колонии-поселении в Чебулинском районе Кемеровской области тел двух осужденных, сообщает в среду СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", — говорится в сообщении.

Тела осужденных — 50-летней женщины и 36-летнего мужчины — были найдены утром в понедельник в помещении ремонтных мастерских, расположенных на территории колонии-поселения. Их обнаружили другие осужденные, которые сообщили о находке в администрацию колонии. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, уточняет СК.

В настоящее время на месте работает группа следователей-криминалистов. Осматривается вся территория колонии, проходят обыски по местам жительства осужденных, назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства преступления, отмечает ведомство.