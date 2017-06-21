Спасатели рассказали о ходе поисков подростков, пропавших на Ладоге

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (23)

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Спасатели уже обследовали порядка 75 квадратных километров акватории Ладожского озера в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Лодка, где находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна.

"Всего с начала поисково-спасательной операции авиация, беспилотники и плавсредства обследовали в акватории Ладожского озера 75 квадратных километров, еще 31 километр береговой линии — наземными группами", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель МЧС, в течение суток с воздуха было обследовано 10 квадратных километров акватории, семь квадратных километров плавсредствами, наземной группировкой – пять километров берега.

По данным МЧС, к поисково-спасательным работам сейчас привлечены 273 человека, в том числе 22 водолаза, а также 72 единицы техники.