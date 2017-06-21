В Тюмени проводят проверку после аварийной посадки самолета из Сургута

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следователи в Тюменской области проводят доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета из Сургута в аэропорту "Рощино", говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"…Проводится доследственная проверка", — информирует СК.
Отмечается, что следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и воздушного судна, а также опросила командира воздушного судна, членов экипажа и работников аэропорта "Рощино", в том числе руководителя полетов и работников технической службы.
Следователи установили, что при взлете самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта города Сургута произошло разрушение одного из колес правой стойки шасси. Запрошена документация на воздушное судно, а также документы по эксплуатации поврежденной стойки шасси. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.