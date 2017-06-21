В Тюмени проводят проверку после аварийной посадки самолета из Сургута

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Следователи в Тюменской области проводят доследственную проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета из Сургута в аэропорту "Рощино", говорится в сообщении Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Самолет ATR-72 компании "ЮТэйр", выполнявший рейс Сургут – Тюмень, совершил посадку в пункте назначения с поврежденным шасси вечером 20 июня. Изначально поступили сведения, что в аэропорту Сургута после взлета рейса в Тюмень нашли элементы, предположительно, принадлежащие ATR-72. При посадке самолета в аэропорту Рощино пострадавших нет. По последним данным СК, на борту было 58 пассажиров и пять членов экипажа.

"…Проводится доследственная проверка", — информирует СК.

Отмечается, что следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и воздушного судна, а также опросила командира воздушного судна, членов экипажа и работников аэропорта "Рощино", в том числе руководителя полетов и работников технической службы.

Следователи установили, что при взлете самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта города Сургута произошло разрушение одного из колес правой стойки шасси. Запрошена документация на воздушное судно, а также документы по эксплуатации поврежденной стойки шасси. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.