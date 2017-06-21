В Челябинской области началась проверка после обрушения моста

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту обрушения части моста в Катав-Ивановске Челябинской области, где пострадали четыре подростка, сообщает следственное управление СКР по региону.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка, которая взята на контроль руководителем следственного управления СКР по области. По предварительной информации, обрушилась крайняя плита моста, на которой расположено ограждение", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации моста, добавляет следствие.