В Северной Осетии эвакуируют людей с турбазы, где из-за ливня смыло мост

ПЯТИГОРСК, 21 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Спасатели эвакуируют отдыхающих с турбазы "Горячие источники" в Северной Осетии, где ливнем смыло мост, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии из-за подъема уровня воды в реке Суагдон произошел порыв газопровода, без газа остались более 1,8 тысячи человек, кроме того, смыло мост. На Транскавказской магистрали сошел сель, движение было закрыто после полуночи.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России начали эвакуацию людей, оказавших "запертыми" на турбазе "Горячие источники" из-за смытого паводком моста через реку Цахсадыком. Спасателями натянута воздушная переправа, по которой они и доставляют отдыхающих на "большую землю", — говорится в сообщении.

Отрезанным от поселка Бирагзанг остаются жители четырех частных домов – всего 12 человек, добавляется в сообщении. Утром начался ремонт участка газопровода, питающего села Суадаг, Нижний и Верхний Бирагзанг. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ — 18.00 в среду, добавили в ведомстве.

"На Транскавказской магистрали продолжаются работы по расчистке дорожного полотна от селевых масс, сошедших вчера в районе населенного пункта Тамиск", — отмечает МЧС.

По информации спасательного ведомства, утром из-за подмыва рекой Хазнидон опоры ЛЭП без электроэнергии остались два населенных пункта Ардонского района: село Кадгарон и село Мичурино, а также один населенный пункт Алагирского района — село Хаталдон. "Всего 972 частных домовладения с населением 5,781 тысячи человека, в том числе 963 детей. На место выехала оперативная группа Ардонского пожарно-спасательного гарнизона", — отмечается в сообщении.

Из-за стихии в населенных пунктах Црау и Ногкау подмыты мосты, но подъездные пути есть. Подтопленных домовладений и придворовых территорий нет, заявляют в МЧС.