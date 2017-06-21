Суд продлил на полгода срок ареста фигурантам дела о ДТП в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июн — РИА Новости. Срок ареста четырех фигурантов уголовного дела о ДТП с автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли 12 человек, продлен на полгода — до 20 декабря, сообщили РИА Новости в Ханты-Мансийском районном суде.

"Срок ареста всем четырем фигурантам продлен на 6 месяцев — до 20 декабря 2017 года. Во вторник суд принял решение назначить рассмотрение дела по существу на 3 июля", — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд в конце апреля Генеральной прокуратурой, после чего представители потерпевшей стороны ходатайствовали о переносе заседаний из окружного центра в Нефтеюганск, по месту жительства пострадавших. Однако суд отказал в данном решении, и дело о ДТП будет рассматриваться в Ханты-Мансийске.

Четвертого декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

В ходе расследования инциденты были арестованы водитель автобуса Марат Зайнуллин, шофер грузовика Раиль Саитханов и представитель перевозчика Александр Сидорук. В отношении Ирины Тарасовой, директора нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которой занимались попавшие в аварию дети, дело возбудили по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Она находится под домашним арестом.