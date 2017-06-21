В Бурятии площадь лесных пожаров сократилась

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии сократилась с 1,6 тысячи до 1,4 тысячи гектаров, при этом все чаще обнаруживаются проблемные для тушения пожары, причиной которых являются сухие грозы, сообщает в среду утром республиканское агентство лесного хозяйства.

За предшествующие сутки площадь лесных пожаров выросла с 1,45 тысячи до 1,6 тысячи гектаров.

В ведомстве сообщили, что утром в среду в республике были зафиксированы 13 пожаров в Кижингинском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Кабанском, Мухоршибирском районах. Из них три очага локализованы и десять продолжают действовать на площади около 1,4 тысячи гектаров. За сутки были ликвидированы четыре очага.

"Лесники Бурятии все чаще обнаруживают лесные пожары, причиной которых становятся сухие грозы. С начала пожароопасного сезона зарегистрированы 46 таких очагов. Такие очаги считаются более проблемными по нескольким причинам. Во-первых, такие пожары чаще всего возникают в труднодоступных местах… Во-вторых, они не дают явный выброс дыма, который могла бы заметить группа наземного патрулирования. Может пройти несколько дней, пока очаг не будет выявлен с помощью авиационных или наземных средств мониторинга", — говорится в сообщении.

На тушении работают 476 человек и 71 единица техники. Также задействован вертолет Ми-8.

В республике действует режим чрезвычайной ситуации. Доступ жителей в леса запрещен.