В Забайкалье площадь пожаров за сутки уменьшилась в пять раз

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. За сутки площадь лесных пожаров в Забайкальском крае снизилась с 9,2 до чуть менее 1,8 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

В ведомстве сообщили, что за сутки в Кыринском районе близ поселка Ульхун-Партия потушен крупный пожар на площади 13,6 тысячи гектаров. Кроме того, три пожара ликвидировано на площади чуть более четырех гектаров. Ранее сообщалось, что на утро вторника в крае горело 9,2 тысячи гектаров леса. Основной причиной пожаров называется человеческий фактор и сухие грозы. Угрозы населенным пунктам нет.

"По состоянию на 08.00 21 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует два лесных пожара в Акшинском и Красночикойском районах близ населенных пунктов Нарасун, Быково на общей площади 1760 гектаров. Кроме того, лесной пожар в Красночикойском районе близ населенного пункта Шонуй локализован на общей площади девять гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении работает 166 человек и 18 единиц техники.