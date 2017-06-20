В Чувашии после исчезновения 11-летней девочки возбудили дело о халатности

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после пропажи 11-летней девочки в Чувашии, говорится в сообщении СК РФ.

Ранее сообщалось, что 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление жительницы города Цивильска о пропаже ее 11-летней дочери. По данному факту СУСК РФ по Чувашской республике возбудило уголовное дело по признакам убийства. По информации ведомства, последний раз девочку видели недалеко от дома около 17.00 мск 15 июня, когда она гуляла на улице. Домой ребенок не вернулся.

Следствие считает, что сотрудники школы, где обучается пропавшая девочка, а также комиссия по делам несовершеннолетних администрации Цивильского района Чувашской республики не приняли необходимых мер и не поставили на учет семью пропавшей из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей ее матерью.

Работники школы проводили работу с этой семьей лишь формально, выписывая справки о посещении и обследовании условий проживания, которые не соответствовали действительности, добавили в СК. По версии следствия, это послужило одной из причин исчезновения девочки.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками общеобразовательной школы, где обучается пропавшая без вести 11-летняя девочка, а также комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Цивильского района", — говорится в сообщении следователей.

В настоящее время создан штаб под руководством главы республиканского следственного управления СК РФ. Девочку ищут кинологи и беспилотники. Специалисты осмотрели водоемы, находящиеся неподалеку от места жительства девочки, осматриваются заброшенные здания и пустыри, канализационные колодцы, подвалы и чердаки домов в городе Цивильске и близлежащей местности.