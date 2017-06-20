Суд в Москве продлил срок домашнего ареста экс-главе "Русгидро" Доду

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста до 22 сентября бывшему главе "Русгидро" Евгению Доду и экс-главному бухгалтеру компании Дмитрию Финкелю, обвиняемым в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд согласился с доводами следователя, что в случае освобождения фигуранты дела смогут скрыться или повлиять на ход следствия.

Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" до августа 2015 года. Следствие заявляет, что он по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 миллиона рублей, неправомерно завысив ее размер. Причем ранее сообщалось, что ущерб составил "не менее 73,2 миллиона рублей".

Дод не признает себя виновным, но погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб. После этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.