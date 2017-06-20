МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Суд приговорил к принудительному лечению в психиатрическом стационаре мужчину, который ударил молотком по голове фельдшера, прибывшего ему на помощь в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следствие установило, что 19 апреля 2017 года бригада скорой помощи приехала для оказания помощи 35-летнему мужчине, который состоял на учете у психиатра из-за обострения психического заболевания. Врачи стали убеждать его в необходимости госпитализации, на что мужчина ударил фельдшера молотком по голове, нанеся ему открытую черепно-мозговую травму. Дополнительно прибывшая бригада скорой помощи помогла обезвредить злоумышленника, и он был доставлен в психоневрологический диспансер.

"Проведенной психиатрической судебной экспертизой установлено, что мужчина на момент совершения общественно опасного деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие имеющегося психического заболевания. Постановлением суда ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", — говорится в сообщении.