Экс-полицейский в составе банды похищал богатых цыган ради выкупа

БРЯНСК, 20 июн – РИА Новости. Бывший полицейский, который в составе банды похищал цыган ради выкупа в Смоленске и Ярцево, а затем пять лет скрывался, получил три года колонии строгого режима за похищение человека, участие в банде и вымогательство, сообщает следственное управление СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, в 2010 году бывший сотрудник подмосковной полиции создал банду, в которую входили сотрудники столичных силовых структур, а также жители Московской и Смоленской областей. Преступники похищали богатых цыган для получения выкупа. Злоумышленники использовали огнестрельное и травматическое оружие, а также форму правоохранителей.

"В феврале 2017 года подсудимый, скрывавшийся от следствия более 5 лет, был задержан и заключен под стражу… Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Участники банды, как считает следствие, причастны к двум похищениям. Они подкидывали цыганам наркотики, затем инсценировали задержание, а на самом деле вывозили их в Московскую область и требовали деньги за освобождение у их родственников. Информаторами преступной группы были цыгане отец и сын, проживающие на территории Смоленской области. Одного из потерпевших преступники отпустили после получения выкупа в 700 тысяч рублей, а за второго требовали 1,5 миллиона.

"(Экс-полицейский) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (участие в банде), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 163 УК РФ (вымогательство)", — поясняется в сообщении.

Уточняется, что восемь членов банды, в зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности, уже приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 3 лет 9 месяцев до 12 лет.