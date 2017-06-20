Росздравнадзор начал проверку по факту смерти женщины после инъекции

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. По факту смерти женщины после инъекции в столичной клинике начата проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее старший помощник руководителя столичного главк СК Юлия Иванова сообщила, что 29-летняя пациентка одной из частных клиник Москвы скончалась после инъекции. По ее словам, во время процедуры женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание, а после была доставлена в одну из городских больниц, где скончалась.

Позднее источник в экстренных службах столицы рассказал, что женщина скончалась после обезболивающего укола с лидокаином на приеме у невролога.

"По данному инциденту начата проверка", — сообщили в Росздравнадзоре.