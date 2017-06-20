Обвиняемые в убийстве Немцова 21 июня выступят с последним словом

Шадид Губашев (слева) перед началом заседания суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Шадид Губашев (слева) перед началом заседания суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве политика Бориса Немцова 21 июня выступят с последним словом перед присяжными в Московском окружном военном суде, сообщили РИА Новости в суде.

Суд завершил судебное следствие, стороны обвинения и защиты выступили в прениях сторон. После выступления подсудимых с последним словом суд и участники процесса составят список вопросов, судья обратится к присяжным с напутственной речью, и они удалятся для вынесения приговора.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.