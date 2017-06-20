Суд 21 июня решит вопрос о мере пресечения экс-директору "Гоголь-центра"

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему директору театра "Гоголь-центр" Алексею Малобродскому по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Судебное заседание по избранию меры пресечения в отношении Малобродского состоится завтра ориентировочно в 12.00", — сказала пресс-секретарь.

Она не смогла уточнить, какую именно меру пресечения просят для экс-директора театра, поскольку ходатайство в суд еще не поступило.

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский задержан по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в "Седьмой студии", основанной Серебренниковым. Бухгалтера компании Нину Масляеву и бывшего гендиректора Юрия Итина подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году.

"Седьмая студия" получила из бюджета 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг. Суд арестовал Масляеву до 19 июля, а Итина отправил под домашний арест. Серебренников проходит по делу как свидетель.

По данным следствия, всего с 2011 по 2014 год руководители "Седьмой студии" похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.