Мосгорсуд признал законным лишение Багдасарян водительских прав

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законность лишения прав стритрейсерши Мары Багдасарян, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

"Двадцатого июня 2017 года Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Мары Багдасарян на решение Савеловского районного суда Москвы от 21 марта 2017 года о прекращении ее права на управление транспортными средствами. Как ранее сообщалось, основанием для обращения прокурора в суд в порядке статьи 45 ГПК РФ стала проверка правомерности управления Багдасарян транспортными средствами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по законодательству право на управление транспортными средствами прямо зависит от состояния здоровья водителя. Представитель прокуратуры представил суду убедительные доказательства того, что у Багдасарян имеются медицинские противопоказания для управления автомобилем.

Ранее Савеловский районный суд Москвы удовлетворил исковое заявление прокурора о прекращении права на управление транспортными средствами нарушительницей ПДД Марой Багдасарян, но данное решение было обжаловано в вышестоящем суде.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.

Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.