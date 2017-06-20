Мосгорсуд признал законным лишение Багдасарян водительских прав

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законность лишения прав стритрейсерши Мары Багдасарян, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.
Отмечается, что по законодательству право на управление транспортными средствами прямо зависит от состояния здоровья водителя. Представитель прокуратуры представил суду убедительные доказательства того, что у Багдасарян имеются медицинские противопоказания для управления автомобилем.
Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток.
Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.