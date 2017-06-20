Подозреваемый в убийстве матери в Челябинске состоит на учете у психиатра

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве матери в Челябинске, состоит на психиатрическом учете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по области.

По данным ГУМВД России по региону, 6 июня 2017 года в дежурную часть отдела полиции "Курчатовский" УМВД России по Челябинску поступило сообщение от мужчины, работающего водителем такси, который пояснил, что на улице Куйбышева заметил мужчину с мешком. Неизвестный, увидев постороннего, бросил мешок и скрылся. Сотрудники полиции в мешке нашли пальто черного цвета, в которое были завернуты части человеческого тела, уточняет полиция. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Полиция задержала подозреваемого 19 июня.

"По подозрению в убийстве и расчленении пожилой женщины был задержан ее сын 1962 года рождения, который состоит на психиатрическом учете", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.

Как сообщало следствие, подозреваемый уже рассказал следствию обстоятельства случившегося, а также пояснил, где сокрыл туловище — оно было найдено на территории одного из садовых товариществ.