Подозреваемый в убийстве матери в Челябинске состоит на учете у психиатра

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве матери в Челябинске, состоит на психиатрическом учете, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по области.
"По подозрению в убийстве и расчленении пожилой женщины был задержан ее сын 1962 года рождения, который состоит на психиатрическом учете", — говорится в сообщении.
Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
Как сообщало следствие, подозреваемый уже рассказал следствию обстоятельства случившегося, а также пояснил, где сокрыл туловище — оно было найдено на территории одного из садовых товариществ.