На Ладоге обследовали более 30 квадратных километров в поисках подростков
16:1620.06.2017
(обновлено: 16:17 20.06.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками; к настоящему времени обследовано 32 квадратных километра акватории, сообщает республиканское ГУМЧС.
Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
"С воздуха район поиска был обследован двумя вертолетами Ми-8 от МЧС России и республики Карелия. Всего воздушными судами было обследовано 24 квадратных километра. На воде плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 32 квадратных километра акватории", — говорится в сообщении.
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Также спасатели, сотрудники полиции и волонтеры обследовали береговую линию — всего 26 километров. Специалисты в гидрокостюмах, которые применяются для долгого нахождения в воде при низких температурах, обследовали прибрежную часть, покрытую тростником. За период проведения поисково-спасательных работ водолазные расчеты с целью обследования дна провели 17 спусков под воду.
В настоящее время к проведению поисковых работ привлечен 273 человека (в том числе 22 водолаза) и 72 единицы техники (в том числе 32 плавсредства).
"Среди прочих, привычных для всех методов спасения пропавших на воде, используются современных технологии спасения. Так, с целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты", — отмечают в ГУМЧС.
Также в проведении поисковых работ применены гидролокаторы и планируется применение робототехнического комплекса "Фалкон".
В понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Двум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.
Судьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.
Ночью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.
Спасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.
С родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.
После ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
На данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.
После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.