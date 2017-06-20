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Происшествия

На Ладоге обследовали более 30 квадратных километров в поисках подростков

Сюжет:
ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (19)
16:1620.06.2017
(обновлено: 16:17 20.06.2017)
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© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подросткамиВертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками
© РИА Новости / МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками; к настоящему времени обследовано 32 квадратных километра акватории, сообщает республиканское ГУМЧС.

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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Подростки с перевернувшейся на Ладоге лодки отмечали день рождения
Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

"С воздуха район поиска был обследован двумя вертолетами Ми-8 от МЧС России и республики Карелия. Всего воздушными судами было обследовано 24 квадратных километра. На воде плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 32 квадратных километра акватории", — говорится в сообщении.

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© МЧС РФ
Работа спасателей МЧС РФ по поиску пропавших на Ладожском озере подростков

Также спасатели, сотрудники полиции и волонтеры обследовали береговую линию — всего 26 километров. Специалисты в гидрокостюмах, которые применяются для долгого нахождения в воде при низких температурах, обследовали прибрежную часть, покрытую тростником. За период проведения поисково-спасательных работ водолазные расчеты с целью обследования дна провели 17 спусков под воду.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечен 273 человека (в том числе 22 водолаза) и 72 единицы техники (в том числе 32 плавсредства).

"Среди прочих, привычных для всех методов спасения пропавших на воде, используются современных технологии спасения. Так, с целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты", — отмечают в ГУМЧС.

Также в проведении поисковых работ применены гидролокаторы и планируется применение робототехнического комплекса "Фалкон".

Поиски подростков на Ладожском озере
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкВ понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
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В понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкДвум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками
© РИА Новости / МЧС РФ
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Двум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСудьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Судьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНочью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Ночью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкСпасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.Сотрудники МЧС и полиции проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Спасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкС родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.Автомобили скорой помощи и МЧС во время поисковых работ на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
С родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПосле ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
После ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкНа данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
На данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.
© Фото : ГУ МЧС по Республике КарелияПосле произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017
© Фото : ГУ МЧС по Республике Карелия
После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.
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