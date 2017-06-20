На Ладоге обследовали более 30 квадратных километров в поисках подростков

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (19)

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

Вертолет МЧС, задействованный в поисковых работах на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на Ладожском озере в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками; к настоящему времени обследовано 32 квадратных километра акватории, сообщает республиканское ГУМЧС.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

"С воздуха район поиска был обследован двумя вертолетами Ми-8 от МЧС России и республики Карелия. Всего воздушными судами было обследовано 24 квадратных километра. На воде плавсредствами спасателей и волонтеров было обследовано 32 квадратных километра акватории", — говорится в сообщении.

Также спасатели, сотрудники полиции и волонтеры обследовали береговую линию — всего 26 километров. Специалисты в гидрокостюмах, которые применяются для долгого нахождения в воде при низких температурах, обследовали прибрежную часть, покрытую тростником. За период проведения поисково-спасательных работ водолазные расчеты с целью обследования дна провели 17 спусков под воду.

В настоящее время к проведению поисковых работ привлечен 273 человека (в том числе 22 водолаза) и 72 единицы техники (в том числе 32 плавсредства).

"Среди прочих, привычных для всех методов спасения пропавших на воде, используются современных технологии спасения. Так, с целью осмотра островов, расположенных в заливе, активно применяются беспилотные летательные аппараты", — отмечают в ГУМЧС.

Также в проведении поисковых работ применены гидролокаторы и планируется применение робототехнического комплекса "Фалкон".