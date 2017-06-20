Во Владикавказе назвали возможную причину взрыва в котельной

ПЯТИГОРСК, 20 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Причиной взрыва в котельной во Владикавказе, в результате которого 30 многоквартирных домов остались без горячей воды, могла стать изношенность оборудования, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Владикавказских тепловых сетей" Алексей Тхостов.

По данным главного управления МЧС по Северной Осетии, после полуночи во вторник во Владикавказе на улице Кырджалийская в котельной произошел хлопок без возгорания, в результате чего частично разрушено здание котельной. Пострадавших нет, близлежащие дома также не получили повреждений, сообщили в МЧС.

"Идет расследование, взорвался котел, который проработал 15 лет, скорее всего, хлопок произошел у этого котла, стены порушились, трещины появились, решили демонтировать. Все оборудование, которое в котельной, газовое целое, газовые узлы целые, два новых котла, которые мы поставили в позапрошлом году, они целые, а этим котлам, их два, им по 15 лет, причиной, предварительно, была изношенность", — сказал Тхостов.

"Будем разбираться с оператором котельной, что там произошло, возможно, невнимательность, но это предстоит выяснить, утверждать об этом пока рано", — добавил он.

По его словам, один из микрорайонов переключат на резервную котельную, в среду потребители будут запитаны. "Через дня два-три запитаем тот микрорайон, который сейчас без горячей воды сидит, мы решили перенести график подготовки к отопительному сезону, мы должны были эту котельную остановить в июле, но оставим в июне. Запустим этот микрорайон раньше, чем планировали, не две недели будет стоять, а несколько дней", — добавил собеседник агентства.

По его словам, на коммунальные платежи потребителей ситуация никак не повлияет.