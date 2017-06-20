В Карелии почти триста человек ищут подростков с перевернувшейся лодки

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (18)

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017

Сотрудники МЧС проводят поисковые работы на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками. 20 июня 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Поиски подростков, пропавших на Ладожском озере в Карелии, ведут почти 300 человек, привлечены беспилотники и вертолет, сообщили РИА Новости в республиканском ГУМЧС.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двоим подросткам удалось спастись, судьба троих неизвестна. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

"Обследовано 19 километров береговой линии, на вертолете — 24 квадратных километра, плавсредствами по воде – 21 квадратный километр. Осуществлено пять спусков под воду водолазами. Также обследуется территория беспилотниками", — рассказал собеседник агентства, отметив, что пока поиски результатов не дали.

Он добавил, что в настоящее время к поисково-спасательным работам привлечено 269 человек.