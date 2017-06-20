Спасатели разбирают завалы котельной во Владикавказе, где произошел хлопок

ПЯТИГОРСК, 20 мая — РИА Новости. Котельная во Владикавказе после взрыва восстановлению не подлежит, спасатели разбирают завалы, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным главного управления МЧС по Северной Осетии, после полуночи во вторник во Владикавказе на улице Кырджалийская в котельной произошел хлопок без возгорания, в результате чего частично разрушено здание котельной. Пострадавших нет, близлежащие дома также не получили повреждений, сообщили в МЧС.

"Здание котельной будет демонтировано, так как не подлежит восстановлению. Спасатели занимаются разбором завалов", — сказал собеседник агентства.

В компании "Газпром Газораспределение Владикавказ" агентству сообщили, что в котельной произошел взрыв пара, а не газа.

Как отметили в ГУ МЧС по Северной Осетии, котельная обслуживает 30 многоквартирных домов. Горячее водоснабжение восстановят ориентировочно в четверг.