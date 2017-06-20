Защита просит отпустить Белых под залог в 20 миллионов рублей

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Защита экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, просит отпустить его под залог в 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Просим избрать в отношении Белых меру пресечения в виде денежного залога в 20 миллионов рублей ", — сказал адвокат.

Ранее следователь на заседании суда сообщил, что дело Белых в течение трёх месяцев могут передать в суд, обвиняемый ознакомился с 39 томами уголовного дела из 45. Он также уточнил, что просит продлить срок ареста Белых до 24 сентября.

Защита бывшего главы региона ранее неоднократно заявляла, что пребывание в СИЗО подорвало его здоровье. Адвокат Андрей Грохотов заявлял РИА Новости, что врачи нашли у Белых заболевание мозга (энцефалопатия второй степени) и повышенное артериальное давление. В феврале его переводили из СИЗО в госпиталь для лечения.

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Он не смог пояснить, каким образом был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.