Суд подтвердил разрыв одного из контрактов на "Зенит Арену"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд во вторник не удовлетворил жалобу инжиниринговой корпорации "Транстрой", одного из бывших подрядчиков сооружения футбольного стадиона "Зенит-Арена", на решение о расторжении соответствующего госконтракта, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", — сообщается в карточке дела.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 1 марта признал расторгнутым один из контрактов на строительство нового стадиона от 19 ноября 2013 года. Как указывается в судебном акте, одним из оснований стало, в частности, введение в мае 2015 года процедуры наблюдения в отношении бывшего подрядчика работ. По оценке арбитража, это обстоятельство позволяет заказчику отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке.

Рассмотрение аналогичных исков городского строительного ведомства к двум другим бывшим подрядчикам сооружения "Зенит-Арены" — корпорации "Трансстрой" и инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" — пока не завершено, очередные слушания пройдут 26 июня.

В июле прошлого года аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с корпорацией "Трансстрой", инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" и "Инжтрансстроем-СПб". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены. Суммарная стоимость контрактов составила 7,8 миллиарда рублей (5,4 миллиарда рублей и 2,4 миллиарда рублей соответственно).

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря 2016 года выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. После этого стадион был адаптирован под требования ФИФА, спортивную арену привели в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью власти Петербурга заключили с "Метростроем" два дополнительных контракта на сумму около 2,9 миллиарда рублей.