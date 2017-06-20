В Орле столкнулись грузовик и микроавтобус, восемь человек пострадали

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Орле во вторник, восемь человек попали в больницу, сообщило ГУМЧС по региону.

ДТП произошло на Новосильском шоссе.

"Произошло столкновение автомобилей MAN и ГАЗ "Газель". В результате ДТП пострадало 8 пассажиров автомобиля "Газель", госпитализированы в БУЗ ОО "БСМП имени Семашко" и БУЗ ОО "ООКБ". Погибших нет", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на данный момент спасатели завершили ликвидацию последствий аварии.