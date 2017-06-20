Застройщика Тихой бухты оштрафовали на миллион рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Служба государственного строительного надзора Республики Крым оштрафовала ООО "Коктебельская сечь" на один миллион рублей за незаконное строительство у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" в поселке Коктебель (городской округ Феодосия). Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на руководителя Госстройнадзора Крыма Наримана Исаева.

"Мы вынесли постановление о привлечении застройщика к административной ответственности и назначили административное взыскание в размере одного миллиона рублей", – рассказал глава ведомства. Исаев уточнил, что застройщик оштрафован за нарушение части 1 статьи 9.5 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию".

Он также добавил, что руководство фирмы уведомлено о назначенном взыскании. По словам Исаева, застройщик намерен обжаловать данное решение в судебной инстанции. "Застройщик не согласен со штрафом, поскольку считает, что его не уведомили об отмене декларации о начале строительства. Но все его доводы безосновательны и не подтверждены документальными доказательствами", – заключил глава Госстройнадзора Крыма. Корреспонденты РИА Новости (Крым) обратились к руководителю фирмы-застройщика за комментарием по поводу его привлечения к административной ответственности, но ответа пока что не получили.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в мае этого года у границ ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" началось возведение трансформаторной подстанции для обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса, который планировалось построить на данном земельном участке. Заказчиком строительства является ООО "Коктебельская сечь". В августе 2007 года Коктебельский поселковый совет утвердил проект землеустройства по передаче в аренду данной фирме земельного участка площадью 2,7 га. Согласно проекту, на этом участке планировалось возвести здание спортивно-оздоровительного комплекса и три девятиэтажных гостиничных комплекса с сопутствующей инфраструктурой. В мае все работы на объекте были приостановлены на время проверки предоставленных застройщиком документов на предмет законности их получения. Руководитель Госстройнадзора РК Нариман Исаев сообщил, что декларация о начале строительства данного объекта была отменена ведомством в 2014 году, поскольку внесенные в нее данные не соответствуют действительности. Таким образом, проводившиеся там работы по строительству трансформаторной подстанции велись незаконно.

Комментируя данную ситуацию, глава Республики Крым Сергей Аксенов заверил, что власти РК не допустят незаконной застройки Тихой бухты в Коктебеле и поблагодарил генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева за привлечение внимания к указанной проблеме в СМИ. Главный архитектор Республики Крым Анна Царева заявила, что данный проект не был согласован ни с главным архитектором РК, ни с архитектором Феодосии. Она заверила, что проект не будет реализован, все имеющиеся постройки снесут, а холм восстановят.

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