В Советске при строительстве спортобъекта похитили полтора миллиона рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по результатам проверки информации о ненадлежащем качестве сданного в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Советске; в ходе проверки обнаружено хищение 1,5 миллиона рублей при строительстве объекта, сообщает СУ СК по Кировской области.

СУ СК по региону в мае организовал доследственную проверку после появления в местных СМИ сообщений о сданном в декабре 2016 года в эксплуатацию здании ФОК "Трехречье" в Советске. В частности, в них говорилось, что в спортивном зале потекла крыша, под линолеумом копится вода, а в последнее время вызывает вопросы состояние новой баскетбольной площадки. По словам тренера по баскетболу, которого цитировали журналисты, площадка не соответствует современным техническим требованиям и требованиям безопасности, находится в негодном состоянии. В настоящее время здание комплекса и все спортивные площадки вовсе закрыты.

"Советским МСО следственного управления СК РФ по Кировской области по результатам проверки сообщений средств массовой информации о ненадлежащем качестве сданного в эксплуатацию здания ФОК "Трехречье" в городе Советск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

По информации СУ СК, в ходе проверки было установлено, что в 2016 году администрация МО Советский муниципальный район и одна из строительных организаций заключили контракт на строительство здания ФОК, цена которого составила более 74 миллионов рублей.

Однако, отмечает следственное управление, "не установленное следствием лицо из числа руководства строительной организации решило совершить хищение денежных средств", вводя заказчика в заблуждение по поводу объема выполненных работ.

"Проведенной проверкой установлено, что были не выполнены работы на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, которые фактически были оплачены. Тем самым неустановленное следствием лицо причинило ущерб администрации МО Советский муниципальный район Кировской области на указанную сумму, то есть в особо крупном размере, похитив указанные денежные средства и распорядившись ими по своему усмотрению", — уточняет ведомство.