Прерванный круиз: в Карелии сел на мель теплоход

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Теплоход "А.С. Попов", следовавший по маршруту "Нижний Новгород – Соловки — Нижний Новгород", не сумел завершить круизную программу, сев на мель в Карелии; пострадавших нет, пассажиров судна доставят в Петрозаводск и вернут им стоимость путевок, транспортная полиция и прокуратура проводят проверки.

Начали по реке, закончат по шоссе

Пассажирский теплоход "А.С. Попов", который вышел из Нижнего Новгорода утром 13 июня с программой, рассчитанной на 12 дней, сел на мель на 1275-м километре Беломоро-Балтийского канала.

На борту в этот момент находилось 199 человек, из них 62 члена экипажа. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС РФ Федор Польшин.

Как сообщает компания "Гама", владеющая теплоходом "А.С. Попов", пассажиров пересадят на другой теплоход и отправят в Повенец, после чего им предстоит завершить путешествие "на колесах".

"Все пассажиры на данный момент уже пересажены на другой пассажирский теплоход "К.А. Тимирязев" и будут отправлены на шлюз №5 (Повенец). Туристы обеспечены трёхразовым питанием и дополнительным сухим пайком. Из Повенца пассажиры на комфортабельных автобусах будут отправлены в Петрозаводск, а потом — в Ярославль и Нижний Новгород", — информирует компания.

В компании также отметили, что произведут "возмещение стоимости путевок туристам, путешествие которых было прервано, в соответствии с действующим законодательством".

Напортачил лоцман?

"Причина посадки на мель уточняется (предварительно — ошибка лоцмана)", — отмечается в сообщении "Гамы".

По словам врио главы Карелии Артура Парфенчикова, пассажирам теплохода будет оказана вся необходимая помощь, они будут обеспечены питанием и проживанием.

Как сообщает управление на транспорте МВД РФ по СЗФО, на место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. При эвакуации пассажиров на другое судно сотрудники транспортной полиции обеспечивали безопасность. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает ведомство.

"Карельская транспортная прокуратура по поручению Северо-Западной транспортной прокуратуры проводит проверку исполнения законодательства о безопасности на водном транспорте в связи с севшим на мель 20 июня около 3 часов ночи пассажирским судном "А.С. Попов" в районе озера Парандово на реке Нижний Выг (Беломоро-Балтийский канал)", — сообщает в свою очередь Северо-Западная транспортная прокуратура.