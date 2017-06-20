Пассажиров теплохода, севшего на мель в Карелии, доставят в Петрозаводск

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Пассажиров теплохода, севшего на мель на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, в ближайшее время доставят в город Медвежьегорск, а оттуда автобусом перевезут в Петрозаводск и разместят в гостиницах, сообщает пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Теплоход "А.С. Попов", следовавший по маршруту "Нижний Новгород – Соловки — Нижний Новгород", сел на мель на 1275-м километре Беломоро-Балтийского канала. По последним данным, на борту находилось 199 человек, из них 62 члена экипажа. Никто из пассажиров не пострадал.

Для обследования судна и места происшествия к теплоходу была направлена группа Сегежского пожарно-спасательного гарнизона. Около 8 утра началась перевозка пассажиров с севшего на мель теплохода на теплоход "К.А. Тимирязев", который прибыл в район происшествия.

"В ближайшее время пассажиры будут доставлены в Медвежьегорск, откуда автобусом их перевезут в Петрозаводск и разместят в гостиницах", — говорится в сообщении.

По словам врио главы Карелии Артура Парфенчикова, пассажирам теплохода будет оказана вся необходимая помощь, они будут обеспечены питанием и проживанием.