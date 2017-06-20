С родными пропавших на Ладожском озере детей работают психологи

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (15)

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

Работы по поиску и спасению людей на акватории Ладожского озера. 20 июня 2017

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Психологи МЧС России работают с родственниками пропавших подростков, которые перевернулись на лодке на Ладожском озере в Карелии, сообщила РИА Новости представитель Центра экстренной психологической помощи министерства Наталья Лукаш.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере в понедельник. Двум юношам удалось спастись, судьба троих остается неизвестной. В настоящее время поисковые работы продолжаются. Следственные органы возбудили уголовное дело.

"Психологи работают со спасенными и семьями пропавших подростков", — сказала собеседник агентства.

По ее словам, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.