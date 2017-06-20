В Карелии началась проверка после ЧП с теплоходом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Транспортная полиция проводит проверку по факту посадки на мель пассажирского теплохода "А.С. Попов" на Беломорско-Балтийском канале в Карелии, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Сообщение о том, что теплоход, следующий по маршруту "Нижний Новгород – Соловки — Нижний Новгород", сел на мель на 1275-м километре Беломоро-Балтийского канала между 11-м и 12-м шлюзами, поступило в 2.20 мск.

Как отмечается в сообщении, на место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. Установлено, что на борту теплохода находится 199 человек, из них 137 пассажиров, 62 – члены экипажа. В настоящее время угрозы жизни и здоровью граждан нет.

"В настоящее время сотрудники транспортной полиции обеспечивают безопасность при эвакуации пассажиров на другое судно. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего", — сообщает ведомство.